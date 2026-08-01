Dumka News: दीपाली बनी विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष
Dumka News: दुमका में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रबंधन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। दीपाली मंडल को अध्यक्ष और पिंटू सोरेन को उपाध्यक्ष चुना गया। समिति में 19 अभिभावक सदस्य और 2 शिक्षकों का मनोनयन किया गया। प्राचार्या सुमिता टुडू ने सभी चयनित सदस्यों को बधाई दी।
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बालिका विद्यालय में शनिवार को विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। नवगठित समिति में सर्वसम्मति से दीपाली मंडल को अध्यक्ष तथा पिंटू सोरेन को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। समिति में कुल 19 अभिभावक सदस्यों का चयन किया गया। अन्य चयनित अभिभावक सदस्य ज्योतिका हेम्ब्रम, गणेश दास, आरती यादव, संगीता हेम्ब्रम, पार्वती किस्कू, देवी साल टूडू, सुमित्रा देवी, सावित्री मुर्मू, प्रदीप कुमार मंडल, मीनू हेम्ब्रम, डॉली देवी, विश्वनाथ मरांडी, निमाई कुमार महतो, निकुंज बिहारी मंडल, अजीत कुमार मरांडी, श्वेता केसरी और कृष्णकांत केसरी हैं।
विद्यालय प्रबंधन समिति के नियमों के आलोक में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व हेतु शिक्षिका पौलोमी सिन्हा एवं शिक्षक तरुण कुमार पंडित का शिक्षक सदस्य के रूप में विधिवत मनोनयन किया गया। यह चुनावी प्रक्रिया विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या सह सचिव सुमिता टुडू की अध्यक्षता तथा प्रखंड संसाधन केंद्र से आए पर्यवेक्षक प्रमोद कुमार की निगरानी में पूरी की गई। आम सभा में चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन नीतू भारती एवं विभा कुमारी द्वारा किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा, बैठक व्यवस्था और सुचारू संचालन में गणेश पासवान एवं पारस प्रणव ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। नवनिर्वाचित समिति के गठन के पश्चात प्रभारी प्राचार्या सुमिता टुडू ने सभी चयनित सदस्यों को बधाई दी।
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