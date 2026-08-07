Dumka News: बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास : महाप्रबंधक

Dumka News: सरैयाहाट में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। महिला बुनकरों ने नए कौशल सीखने का अनुभव साझा किया और सरकार से सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

Dumka News: सरैयाहाट, प्रतिनिधि। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार भवन में बुनकरों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बुनकरों को सरकारी योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला का महत्व प्रशिक्षण प्राप्त महिला बुनकरों ने कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें नए कौशल सीखने का अवसर मिला है, जिससे वे अपने हुनर को रोजगार में बदलकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगी। उन्होंने सरकार से बुनकरों के लिए आवश्यक सुविधाएं, विशेषकर कार्य करने हेतु शेड उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।

सरकारी प्रयास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उद्योग केंद्र दुमका के महाप्रबंधक श्रीदास कुमार एक्का ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले मानदेय के अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, ताकि वे बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित हों।

स्थानीय बुनकरों के लिए अवसर उन्होंने बताया कि मंडलडीह में जल्द ही मंडलडीह उत्पादन शिल्प केंद्र के नाम से बुनकर शेड का निर्माण कराया जाएगा। इसके शुरू होने से स्थानीय बुनकरों को एक ही स्थान पर उत्पादन, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा मिलेगी, जिससे उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध होगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

सम्मानित बुनकर कार्यक्रम में 15 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र तथा 39 बुनकरों को आर्टिजन कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी राहुल कुमार शानू, अग्र परियोजना पदाधिकारी अमरापाड़ा रविशंकर वर्मा, बुनकर प्रशिक्षण केंद्र सरैयाहाट के केंद्र प्रभारी मो. तारिक फखरी सहित अन्य अधिकारी एवं बुनकर उपस्थित थे।