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Dumka News: ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक प्रखंड सभागार गोपीकांदर में मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधा

Dumka News: ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक

Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक प्रखंड सभागार गोपीकांदर में मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मांझी संगठन के प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुर्मू ने की। इस बैठक में बीते माह की कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं चालू माह की कार्य योजना तैयार की गई। इस बैठक में ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ की मासिक कार्य उपस्थिति प्रतिवेदन जमा लिया गया। बैठक में बकाया सम्मानित राशि पर चर्चा किया गया। जबकि विभिन्न कारणों से ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

इस अवसर पर बैठक में मुख्य रूप से श्रीजन हांसदा, मुनिलाल टुडू, महावीर राय, रामेश्वर बास्की, रुबेन हांसदा, बीरेंद्र मरांडी, रहेल मुर्मू, बहा टुडू, बिमला देवी, मिसिल टुडू, श्रीफुल हांसदा तथा सैमुएल बेसरा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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