Dumka News: ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक
Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक प्रखंड सभागार गोपीकांदर में मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधा
Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान मांझी संगठन की मासिक समीक्षा बैठक प्रखंड सभागार गोपीकांदर में मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मांझी संगठन के प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुर्मू ने की। इस बैठक में बीते माह की कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं चालू माह की कार्य योजना तैयार की गई। इस बैठक में ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ की मासिक कार्य उपस्थिति प्रतिवेदन जमा लिया गया। बैठक में बकाया सम्मानित राशि पर चर्चा किया गया। जबकि विभिन्न कारणों से ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
इस अवसर पर बैठक में मुख्य रूप से श्रीजन हांसदा, मुनिलाल टुडू, महावीर राय, रामेश्वर बास्की, रुबेन हांसदा, बीरेंद्र मरांडी, रहेल मुर्मू, बहा टुडू, बिमला देवी, मिसिल टुडू, श्रीफुल हांसदा तथा सैमुएल बेसरा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ उपस्थित थे।
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