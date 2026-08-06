Dumka News: एसडीपीओ ने मासिक बैठक आयोजित कर मेला में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि।जरमुंडी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में बुधवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के प्रभारी पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सजगतापूर्वक कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्र से आए प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में लंबित कांडों के अविलंब निष्पादन तथा अपराध नियंत्रण की बात कही। सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में साइबर क्राइम रोकने, नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस गश्त दल द्वारा विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

एसडीपीओ ने बताया कि तालझारी, जामा, जरमुंडी, रामगढ़, सरैयाहाट थाना क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रतिदिन कांवरिया वाहन गुजरते हैं, इस दौरान यात्रियों के सुरक्षित आवागमन को लेकर उन्होंने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्सर रात्रि में कांवरिया सड़क किनारे वाहन लगाकर विश्राम करते हैं, जानमाल की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्ती दल के द्वारा तत्काल सड़क के किनारे से ऐसे कांवरियों को हटाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना नहीं हो पाए। इस अवसर पर हंसडीहा सर्किल इंस्पेक्टर प्रियंका आनंद, काठीकुंड सर्किल इंस्पेक्टर लोरेंसिया केरकेट्टा, जरमुंडी इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दयानन्द साह, तालझारी थाना प्रभारी संगम पाठक, सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव, हंसडीहा थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव, रामगढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार और जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह मौजूद थे।फोटो संख्या-42-पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक बैठक करते एसडीपीओ नवल किशोर सिंह