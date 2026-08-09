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Dumka News: टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर कांवरिया से मोबाइल छिना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर कांवरिया से मोबाइल छिनाटेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर कांवरिया से मोबाइल छिनाटेंट सिटी के प्रवेश द्वार

Dumka News: टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर कांवरिया से मोबाइल छिना

Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान हंसडीहा स्थित टेंट सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर शुक्रवार देर शाम एक कांवरिया से मोबाइल छिनतई की घटना सामने आई है। घटना के बाद कांवरियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार टाटानगर से आए कांवरिया जत्थे में शामिल गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र निवासी सूरज देव राम टेंट सिटी के प्रवेश द्वार के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात युवकों ने उनके गले में फीते से लटके मोबाइल पर झपट्टा मार दिया और तेज गति से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना में सूरज देव राम सड़क पर गिरते-गिरते बच गए।

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पीड़ित कांवरिया ने बताया कि बदमाश उनका रेडमी 3एक्स मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना के बाद उन्होंने हंसडीहा थाना पुलिस को सूचना देते हुए कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की।इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद टेंट सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांवरियों ने प्रशासन से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस गश्त बढ़ाने तथा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने की मांग की है।

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