Dumka News: बासुकीनाथ में 60185 कांवरियों ने अरघा से जलाभिषेक कर मांगी मन की मुरादें

Dumka News: राजकीय श्रावणी मेला का सातवां दिन : बासुकीनाथ में 60185 कांवरियों ने अरघा से जलाभिषेक कर मांगी मन की मुरादें बासुकीनाथ में 60185 कांवरियों ने अरघा से

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। मासव्यापी राजकीय श्रावणी मेला के सातवें दिन बुधवार को प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में 60185 कांवरियों ने अरघा से पूजा कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया भक्तों की भीड़ लागातार बासुकीनाथ में जारी है। श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि पर बुधवार को बासुकीनाथ धाम कांवरियों से पूरी तरह पटा हुआ नजर आया।

कांवरियों की सुविधा के इंतजाम श्रावण कृष्ण सप्तमी पर तड़के करीब 2:31 बजे पूर्वाह्न पर बाबा बासुकीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। मंदिर की सफाई संपन्न हुई। इसके बाद करीब 3:15 बजे ज्योतिर्मय नागेश बाबा बासुकीनाथ की षोडशोपचार विधि से प्रभात कालीन सरकारी पुरोहित पूजा संपन्न हुई। भोलेनाथ की प्रभात पूजा संपन्न होने के बाद पंडा पुरोहितों द्वारा कांचा जल पूजन किया गया। इसके बाद मंदिर के बरामदे में अरघा लगाकर कांवरिया भक्तों के लिए बासुकीनाथ मंदिर परिसर को खोल दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह लगभग 3:35 बजे पूर्वाह्न से कांवरिया श्रद्धालुओं ने जलार्पण करना प्रारंभ किया, जो भोलेनाथ के दिवाकालीन विश्राम पूजा तक निर्बाध रूपसे जारी रहा।

कांवरियों की कतारें और जलाभिषेक बुधवार को भक्तों की कतारें शिवगंगा के छोर पर इंट्री प्वाइंट से शुरु होकर कांवरिया क्यू शेड से क्यू कॉम्प्लेक्स और संस्कार मंडप होते हुए मंदिर प्रांगण तक लगी थी। क्यू कॉम्प्लेक्स ओपी के समीप भक्तों की दो कतारों की बैरिकेडिंग से कुछ समय के अंतराल पर सीमित संख्या में कावरिया भक्तों की भीड़ को छोड़ा जा रहा था। यहां से कांवरिया श्रद्धालुओं की कतार संस्कार मंडप से हाथी द्वार होते हुए मंदिर तक पहुंच रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धाल कांवरिया जलाभिषेक करते रहे। विश्राम पूजा शाम पांच बजे हुई। इसके बाद बासुकीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान कांवरियों की पूजा अर्चना बंद रही। संध्या छह बजे बासुकीनाथ मंदिर के कपाट पुनः खुलने पर कांवरियों ने एक बार फिर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करना शुरु किया। यह क्रम रात्रि 10:00 बजे श्रृंगार पूजा पर्यंत जारी रहा।

आर्थिक आमदनी का विवरण बुधवार को बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से प्राप्त अधिकारिक जानकारी के अनुसार शाम पांच बजे तक 60185 कांवरियों ने विभिन्न माध्यमों से भोलेनाथ पर जलार्पण किया। जिसमें कांवरियों ने सामान्य रूट लाईनिंग , जलार्पण कांऊटर एवं शीघ्रदर्शनम के कूपन लेकर जल अर्पित कर पूजन किया। बता दें कि बासुकीनाथ में जलार्पण कांऊटर से भी अच्छी संख्या में कांवरियों ने जल डालकर भोलेनाथ का पूजन किया और जलार्पण काउंटर के उपर सामने लगे एलईडी स्क्रीन पर बाबा बासुकीनाथ का लाईव दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इधर शीघ्रदर्शनम के तहत श्रद्धालुओं ने बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय से 500 रूपये का कूपन लेकर सीधे मंदिर जाकर पवित्र जलार्पण किया.

बासुकीनाथ मंदिर की आमदनी बासुकीनाथ मंदिर को 22.97 लाख रुपये की हुई आमदनी

राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के सातवें दिन बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ मंदिर प्रबंधन को श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान और अन्य स्रोतों से बंपर कमाई हुई है। बासुकीनाथ मंदिर को शीघ्रदर्शनम से 17.90 लाख रुपये, दानपेटी से 4,47,210 रुपये व गोलक से 48,740 एवं अन्य स्रोत से 11270 रुपये सहित लाख रुपये सहित कुल 22,97,220 की हुई आमदनी शामिल है।

फोटो संख्या-09-जलार्पण को लेकर कतार बद्ध हो मंदिर जाते कांवरिया

फोटो संख्या-10-जलार्पण के बाद मेला में प्रसाद की खरीददारी करते कांवरिया

फोटो संख्या-11-जलार्पण काउंटर जाते कांवरिया