Dumka News: न्यू कुम्हारपाड़ा में जलजमाव से बढ़ी परेशानी

Dumka News: दुमका के न्यू कुम्हारपाड़ा ठेका बाबा मंदिर के समीप जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मुहल्लावासियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। गंदा पानी सड़क पर जमा होने से मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। शहर के न्यू कुम्हारपाड़ा ठेका बाबा मंदिर के समीप जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में मुहल्लावासियों ने उपायुक्त दुमका को आवेदन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि रसिकपुर घाट पंचायत क्षेत्र से आने वाली नाली का गंदा और ओवरफ्लो का पानी लगातार मुख्य सड़क पर आ रहा है जिससे लगभग 2 से 3 फीट तक जलजमाव हो गया है।

जलजमाव की समस्या गंदा पानी जमा होने से इलाके में भयंकर दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। आवेदनकर्ताओं ने बताया कि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और डॉक्टर के पास जाने वाले मरीज गुजरते हैं।

जिम्मेदारियों की मांग इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, पानी-दूध देने वाले, गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले और आम नागरिकों को भी दोपहिया व चारपहिया वाहनों से आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव के कारण रोजाना बाजार से राशन और सब्जी लाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देकर नाली के पानी की सही निकासी कराई जाए और सड़क पर फैली गंदगी की तुरंत सफाई कराई जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। आवेदन देने वालों में राजेश साहू, मृत्युंजय त्रिवेदी, नीतू कुमारी, अरुण कुमार, दिनेश कुमार, कन्हैया झा, परमवीर मिश्रा, अशोक कुमार साह आदि शामिल थे।