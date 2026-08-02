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Dumka News: विधायक के प्रयास से शिव मंदिर प्रांगण में लगा हाई मास्ट लाइट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: प्रखंड अंतर्गत सारमिनाथ शिव मंदिर में विधायक डॉ लुईस मरांडी के प्रयास से हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था की गई। इससे मंदिर परिसर रात में रोशन रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने विधायक के प्रयास की सराहना की और इसके जरिए मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद जताई।

Dumka News: विधायक के प्रयास से शिव मंदिर प्रांगण में लगा हाई मास्ट लाइट

Dumka News: प्रखंड अंतर्गत सारमिनाथ शिव मंदिर प्रांगण में स्थानीय विधायक डॉ लुईस मरांडी के प्रयास से हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था कराई गई। लंबे समय से मंदिर परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब हाई मास्ट लाइट लगने से मंदिर परिसर एवं आसपास का क्षेत्र रात के समय भी पूरी तरह रोशन रहेगा। ग्रामीणों ने विधायक के इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि हाई मास्ट लाइट लगने से श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों एवं विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से सावन, महाशिवरात्रि एवं अन्य धार्मिक अवसरों पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्हें अब बेहतर प्रकाश व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

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ग्रामीणों ने बताया कि इस पहल से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी तथा शाम और रात्रि के समय आने-जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक के इस प्रयास से क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए इसी तरह जनहित के कार्य होते रहेंगे।

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