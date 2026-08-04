Dumka News: दुमका के रामगढ़ में वज्रपात से तीन की मौत

Dumka News: रामगढ़, दुमका जिला में बारिश के दौरान वज्रपात से तीन लोगों की मौत हुई है। गिदबोना में तालको मुर्मू की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके पति और बच्चे घायल हैं। खुदीमेरखो में बाबूलाल हेंब्रम और डूमरजोर में रोहित कुंवर की भी मौत हुई। घायलों का स्थानीय इलाज किया जा रहा है।

Dumka News: रामगढ़, प्रतिनिधि। दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड में मंगलवार को जोरदार हुई बारिश के बीच हुए वज्रपात से तीन की मौत हो गई है, जबकि कई के घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ प्रखंड के गिदबोना गांव में धान रोपाई के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 20 वर्षीय तालको मुर्मू की मौके पर ही मौत हो गई। तालको मुर्मू मूल रूप से मडगामा गांव की रहने वाली थीं तथा उनका विवाह गिदबोना गांव में हुआ था। घटना के समय वह अपने पति राजेंद्र मुर्मू और 4 वर्षीय बच्चे के साथ खेत में धान रोप रही थीं। वज्रपात की चपेट में आने से उनके पति और बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। दोनों की भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

घटनाएँ वहीं प्रखंड क्षेत्र के छोटी रनबहियार पंचायत के खुदीमेरखो गांव में भी वज्रपात से 30 वर्षीय बाबूलाल हेंब्रम की मौत हो गई। बताया जाता है कि बाबूलाल अपनी मां के साथ खेत में काम करने गए थे। कुछ समय बाद उनकी मां घर लौट आई, जबकि बाबूलाल खेत में ही काम करते रहे। इसी दौरान लगभग दो घंटे तक लगातार हुई भारी बारिश के बीच हुई वज्रपात से उसकी मौत हो गई है। जबकि वज्रपात से रामगढ़ प्रखंड के ही डूमरजोर निवासी रोहित कुंवर (30) की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर हाल बुरा है।

घायलों का उपचार इसके अतिरिक्त आलूवाडा गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। जिसमें दो लोग बबिता देवी पति शिवाजी यादव तथा चिंता देवी पति नकुल यादव घायल हो गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। राहत की बात यह रही कि चिकित्सकों की देखरेख के बाद तीनों की स्थिति फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है। तेलोंधा गांव में भी दो युवक चूड़का टुडू और देवघरिया मांझी वज्रपात से घायल हो गए हैं.