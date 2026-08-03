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Dumka News: वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: रामगढ़ प्रखंड की लतबेरवा पंचायत के पूर्णिया गांव में रविवार को वज्रपात से एक महिला किरण कुमारी की मौत हो गई। वह अपने खेत में धान का बिचड़ा उखाड़ रही थीं, तभी बारिश से बचने के लिए घर लौटते समय आकाशीय बिजली गिर गई। किरण के दो छोटे बच्चे हैं, जिनका हाल बुरा है।

Dumka News: वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत

Dumka News: नोनीहाट, प्रतिनिधि। रामगढ़ प्रखंड की लतबेरवा पंचायत अंतर्गत पूर्णिया गांव में रविवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान किरण कुमारी (पति मोहन सिंह) के रूप में हुई है।

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घटना का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार किरण कुमारी का विवाह कुछ वर्ष पूर्व गोड्डा जिले के निवासी मोहन सिंह के साथ हुआ था। विवाह के बाद से दोनों पूर्णिया गांव में ही घर जमाई के रूप में रह रहे थे। मृतका अपने पीछे दो छोटे-छोटे मासूम बच्चों सत्यम कुमार उम्र 7 वर्ष प्रियांशु कुमार उम्र 4 वर्ष छोड़ गई हैं, जिनका इस हादसे के बाद रो-रोकर बुरा हाल है।

दुर्घटना का कारण

बताया जाता है कि घटना के समय किरण कुमारी अपने खेत में धान का बिचड़ा उखाड़ रही थीं। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह घर लौटने लगीं, तभी तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली उन पर गिर गई। वज्रपात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार और गांव का हाल

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। इस हृदयविदारक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी महिला वज्रपात की चपेट में आई?
महिला का नाम किरण कुमारी है।
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