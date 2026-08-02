Dumka News: बासुकीनाथ : डालसा ने श्रावणी मेला में लगाया विधिक जागरूकता स्टॉल

Dumka News: श्रावणी मेला बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं एवं आमजन को विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता स्टॉल का आयोजन किया गया। यह आयोजन झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका के अध्यक्ष सुधांशु कुमार शशि के आदेश पर लगाया गया है। स्टॉल के माध्यम से आगंतुकों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, महिला एवं बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, साइबर अपराध से बचाव, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं बाल श्रम निषेध तथा विभिन्न जनकल्याणकारी कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर उपस्थित पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। स्टॉल पर विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तिकाओं, पंपलेटों एवं जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया तथा लोगों को यह संदेश दिया गया कि आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। उन्हें बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता एवं अन्य विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या, उत्पीड़न या अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में निः संकोच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें तथा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ उठाएं। इस विधिक जागरूकता स्टॉल का मुख्य उद्देश्य श्रावणी मेला में आने वाले अधिकाधिक श्रद्धालुओं तक विधिक जानकारी पहुंचाना तथा न्याय तक समान एवं सरल पहुंच सुनिश्चित करना है।