Dumka News: नशा मुक्त युवा अभियान में निर्णायक की भूमिका निभाने पर दो शिक्षक सम्मानित
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।नशा मुक्त युवा अभियान में निर्णायक की भूमिका निभाने पर दो शिक्षक सम्मानितनशा मुक्त युवा अभियान में निर्णायक की भूमिका निभाने पर दो शि
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत दुमका द्वारा आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सिदो कान्हू उच्च विद्यालय दुमका के सीसीए विभागाध्यक्ष सह चित्रकला शिक्षक सुनील कुमार एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष अमित झा का चयन निर्णायक के रूप में किया गया। जिसमें सुनील कुमार ने चित्रकला प्रतियोगिता का एवं अमित झा ने भाषण प्रतियोगिता का निष्पक्ष एवं उत्कृष्ट मूल्यांकन करते हुए अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला युवा अधिकारी सौरभ जैन द्वारा उन्हें प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के सचिव प्रदीप्त मुखर्जी, प्राचार्य इंद्रजीत प्रसाद भगत तथा सिदो कान्हू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य देवप्रिय मुखर्जी ने विद्यालय प्रांगण में दोनों शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।फोटो संख्या-37-कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान पर सम्मानित हुए शिक्षक सुनील कुमार औरअमित झा
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