Dumka News: 3 अगस्त को दुमका में होगी छात्र जन आक्रोश महारैली

Dumka News: झारखंड छात्र समन्वय समिति के बैनर तले आगामी 03 अगस्त को दुमका में छात्र जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया जाएगा। एक बैठक कर समिति ने बताया कि महारैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति के अनुसार यह महारैली झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, छात्रवृत्ति में हो रही देरी, छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, युवाओं को रोजगार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा छात्र-युवा हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। आंदोलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का ध्यान छात्रों एवं युवाओं की समस्याओं और मांगों की ओर आकर्षित करना है।

यह महारैली छात्र नेता डॉ. श्यामदेव हेंब्रम, राजीव बास्की एवं राजेंद्र मुर्मू के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। समिति ने बताया कि छात्र जन आक्रोश महारैली 3 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे एसपी कॉलेज दुमका से प्रारंभ होगी। महारैली शिव पहाड़ चौक, सिद्धो-कान्हू मुर्मू पोखर चौक, टीन बाजार चौक, नीचे बाजार, वीर कुंवर सिंह चौक, नगर थाना एवं बस स्टैंड दुमका होते हुए समाहरणालय दुमका पहुंचेगी, जहां सभा आयोजित की जाएगी। सभा के उपरांत छात्रों एवं युवाओं की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन महामहिम राज्यपाल, झारखंड एवं मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त दुमका के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।समिति ने स्पष्ट किया कि छात्र जन आक्रोश महारैली पूर्णतः गैर-राजनीतिक एवं छात्र-हितों पर केंद्रित होगी। रैली में किसी भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा अन्य किसी संगठन का झंडा या बैनर नहीं रहेगा। महारैली में केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रहेगा, जो देश की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। बैठक में डॉ. श्यामदेव हेंब्रम, राजीव बास्की, राजेंद्र मुर्मू, मार्था सोरेन, मीना सोरेन, रामकृष्ण टुडू, अनामिका हांसदा, सिमोन बास्की, रेशमी हेंब्रम, मुन्ना हेंब्रम, सुरेश हेंब्रम, प्रेमशिला सोरेन, लुगुलुंग सोरेन, विकास टुडू, दरबारी हेंब्रम, मथियस हेंब्रम, बाबूराम टुडू, रंजीत मुर्मू, सुफल मुर्मू, मंगल सोरेन, सुभाष किस्कू, अमोद बास्की, संजय किस्कू, राजीव हांसदा, सुबास्टेन मुर्मू, मनोज हांसदा, सुजीत सोरेन, विमल टुडू, सुनील हेंब्रम, राजेश सोरेन सहित अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।