Dumka News: झारखंड के जन-जन के दिलों में जीवित हैं दिशोम गुरु: डॉ लुईस
Dumka News: रामगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। विधायक डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि उनके विचार और संघर्ष झारखंड के लोगों के दिलों में जीवित हैं। कार्यक्रम में कई नेता और समर्थक उपस्थित रहे।
Dumka News: रामगढ़/जामा, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के अग्रदूत झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक एवं पद्मभूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को रामगढ़ मुख्य चौक स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झामुमो नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भाग लेकर दिशोम गुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया।
कार्यक्रम में विशेष उपस्थित
मौके पर विधायक डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, संघर्ष और जनहित का संदेश आज भी झारखंड के जन-जन के दिलों में जीवित है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में उनका योगदान सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष एवं त्याग से प्रेरणा लेती रहेंगी। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष बाबूलाल मुर्मू, सचिव नंदलाल राउत, कोषाध्यक्ष अशोक मंडल, जिप उपाध्यक्ष सुधीर मंडल, केंद्रीय समिति सदस्य शिवलाल मरांडी, राजेश गुप्ता दर्जनों कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे।
जामा में आयोजन
इधर झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से मंगलवार को जामा चौक पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विभीषण मुर्मू ने की। इस अवसर पर जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और संबोधित भी की।
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