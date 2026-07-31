Dumka News: टेंट सिटी की खामियों पर बीडीओ सख्त, निर्माण एजेंसी को लगाई फटकार
Dumka News: हंसडीहा में श्रावणी मेला के लिए कांवरियों की सुविधाओं के लिए तैयार की जा रही टेंट सिटी का निरीक्षण बीडीओ राहुल कुमार सानू ने किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को खामियों के लिए फटकार लगाई और सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय आदि तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला को लेकर हंसडीहा में कांवरियों के आवासन के लिए तैयार की जा रही टेंट सिटी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बीडीओ राहुल कुमार सानू ने गुरुवार को निर्माण कार्य एवं सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टेंट सिटी में कई खामियां सामने आने पर उन्होंने निर्माण एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई और अविलंब सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। बीडीओ ने निर्माणाधीन टेंट सिटी में पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, जल निकासी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में कांवरिये हंसडीहा पहुंचते हैं।
ऐसे में उनके ठहरने और विश्राम की व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया कि रविवार को स्थानीय विधायक प्रदीप यादव द्वारा टेंट सिटी एवं सेवा शिविर का उद्घाटन किया जाना है। इससे पूर्व सभी निर्माण कार्यों को हर हाल में पूरा कर लिया जाए तथा श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के समय किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखनी चाहिए। बीडीओ राहुल कुमार शानू ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टेंट सिटी में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया है।
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