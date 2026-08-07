Dumka News: लोक भवन दुमका व पुलिस लाइन मैदान का निरीक्षण
Dumka News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने लोक भवन दुमका एवं पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया और बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की बात कही।
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने शुक्रवार को लोक भवन दुमका एवं पुलिस लाइन मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने का निर्देश दिया। लोक भवन परिसर में उपायुक्त ने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने का निर्देश दिया।
पुलिस लाइन मैदान में निरीक्षण
इसके पश्चात पुलिस लाइन मैदान पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, झंडोत्तोलन स्थल, मंच, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह के आयोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करें। निरीक्षण के उपरांत उपायुक्त ने प्राथमिक विद्यालय व पुलिस लाइन का भी भ्रमण किया।
विद्यालय का भ्रमण
इस दौरान उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, उपस्थिति एवं विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा अध्ययन-अध्यापन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उपरोक्त मौके पर एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार, अनुमंडल पदाधिकारी दुमका कौशल कुमार सहित अन्य मौजूद थे।
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