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Dumka News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बीडीओ ने किया बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बीडीओ ने किया बैठकस्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बीडीओ ने किया बैठकस्वतंत्रता दिवस की तैया

Dumka News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बीडीओ ने किया बैठक

Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर प्रखंड विकास कार्यालय के सभागार में शनिवार को सभी विभागों की प्रतिनिधियों के साथ बीडीओ ने बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी ने किया। बैठक में बीडीओ ने उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झंडातोलन का कार्य किया जाएगा। पूर्व के समय के अनुरूप ही झंडा तोलन का कार्य किया जाना है। समय में आधा घंटा का देरी से शुरू होगी ताकि सभी विभागों के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को समय पर पहुंच कर कार्यक्रम में भाग ले सके।

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आगे साफ निर्देश दिया गया कि संस्थान के इर्द-गिर्द साफ-सफाई का कार्य में ध्यान दिया जाना चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय एवं प्लास टू विद्यालय में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बैठक में प्रखंड प्रमुख मरसीलता मरांडी, एसआई मनोज सोरेन, स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक दिलीप मिंज, विशाल कुमार, आनंद सिंह, सहित सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिए।

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