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Dumka News: डाक बम सेवा शिविर का थाना प्रभारी ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: हंसडीहा में श्रावणी मेला के अवसर पर थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने डाक बम सेवा शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें फल, नाश्ता, पेयजल, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर हर रविवार को चालू रहेगा।

Dumka News: डाक बम सेवा शिविर का थाना प्रभारी ने किया उद्घाटन

Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के अवसर पर हंसडीहा थाना के सामने स्थापित डाक बम सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान डाक बम एवं कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा शिविर की स्थापना की गई है। शिविर में फल, नाश्ता, ठंडा एवं गर्म पेयजल, प्राथमिक उपचार तथा आवश्यक दवाइयों की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यह शिविर प्रत्येक रविवार से संचालित होगा, ताकि बड़ी संख्या में गुजरने वाले डाक बमों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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मौके पर सहायक अवर निरीक्षक राजेंद्र राम,अरुण जायसवाल, रमेश सिंह, अख्तर हुसैन अन्य लोग मौजूद।

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