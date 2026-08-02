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Dumka News: गरीब महिलाओं के बीच सैकड़ों साड़ियों का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जामा प्रखंड के सरसाबाद पंचायत में रविवार को माँ इंदुमयी फाउंडेशन की स्थापना की गई। अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जरूरतमंद महिलाओं के लिए साड़ियों का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और फाउंडेशन की पहल की सराहना की।

गरीब महिलाओं के बीच सैकड़ों साड़ियों का वितरण
गरीब महिलाओं के बीच सैकड़ों साड़ियों का वितरण

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा प्रखंड अंतर्गत सरसाबाद पंचायत के लगवन में रविवार को सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण के उद्देश्य से माँ इंदुमयी फाउंडेशन का विधिवत गठन किया गया। फाउंडेशन के गठन अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जरूरतमंद एवं गरीब महिलाओं के बीच सैकड़ों की संख्या में साड़ियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और फाउंडेशन की इस पहल की सराहना की।

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