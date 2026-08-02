Dumka News: अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : बसंत सोरेन

Dumka News: दुमका सदर प्रखंड में विधायक बसंत सोरेन एवं उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झारफल कटहल प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। यह यूनिट कमजोर जनजातीय परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देगी। जिला प्रशासन महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में जनता दरबार भी आयोजित किया गया।

Dumka News: दुमका सदर प्रखंड परिसर में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक बसंत सोरेन एवं उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने संताल परगना महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित झारफल कटहल प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कहा कि जिला प्रशासन एवं जेएसएलपीएस के संयुक्त प्रयास से स्थापित यह प्रोसेसिंग यूनिट विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक एवं स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस इकाई में पीवीटीजी समुदाय की महिलाओं को कटहल प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग एवं विपणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कटहल का प्रसंस्करण कर झारफल ब्रांड के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी。

महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास वहीं उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण एवं जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जेएसएलपीएस की सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) ऋण योजना के अंतर्गत पांच सखी मंडल की दीदियों को टोटो (ई-रिक्शा) की चाबियां भी प्रदान की गईं, जिससे वे स्वरोजगार अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगी।

जनता दरबार सह जनसंवाद कार्यक्रम जनता दरबार सह जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर विधायक ने सुनी लोगों की समस्या

उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत विधायक बसंत सोरेन द्वारा जनता दरबार सह जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने आमजनों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना तथा उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित विभागों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के जिला कार्यक्रम प्रबंधक निशांत ए. पी. एक्का सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे