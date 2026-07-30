Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभ

Dumka News: इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। इंडियन बैंक शाखा बासुकीनाथ के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्धघाटन बुधवार को ग्राम पंचायत कुशमाहा अंतर्गत ग्राम-ताराटीकर में किया गया। इस अवसर पर पंडित लाल बहादुर मिश्र ने ग्राहक सेवा केंद्र में विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा-अर्चना किया। इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कुशवाहा पंचायत के मुखिया दामोदर गृही, वार्ड सदस्य सहदेव मंडल, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजकिशोर यादव, शिक्षक पंचानन पंडित के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र का विधिवत उदघाटन किया गया। बता दें कि ग्राहक सेवा केंद्र के खुलने पर आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। इस मौके पर सीएसपी संचालक लीलावती कुमारी सहित गणमान्य ग्रामीणों में अशोक पंडित, लवली कुमारी, दीपनारायण राय, संजय ततवा, संतोष मांदरी सहित ग्राम -ताराटीकर, पुतलीडाबर, धमनचीपा, तेतरिया के सैंकड़ो ग्रामीण मौजूद थे।फोटो29दुमका-208,

ये भी पढ़ें:Munger News: बेकापुर स्थित नए परिसर में शिफ्ट हुआ एचडीएफसी बैंक, डीएम ने किया उद्घाटन

कैप्सन--इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का उदघाटन करते मुखिया व अन्य

ये भी पढ़ें:Purnia News: पूर्णिया सेवा शिविर का उद्घाटन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Dumka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।