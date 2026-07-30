Dumka News: इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। इंडियन बैंक शाखा बासुकीनाथ के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्धघाटन बुधवार को ग्राम पंचायत कुशमाहा अंतर्गत ग्राम-ताराटीकर में किया गया। इस अवसर पर पंडित लाल बहादुर मिश्र ने ग्राहक सेवा केंद्र में विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा-अर्चना किया। इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कुशवाहा पंचायत के मुखिया दामोदर गृही, वार्ड सदस्य सहदेव मंडल, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजकिशोर यादव, शिक्षक पंचानन पंडित के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र का विधिवत उदघाटन किया गया। बता दें कि ग्राहक सेवा केंद्र के खुलने पर आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। इस मौके पर सीएसपी संचालक लीलावती कुमारी सहित गणमान्य ग्रामीणों में अशोक पंडित, लवली कुमारी, दीपनारायण राय, संजय ततवा, संतोष मांदरी सहित ग्राम -ताराटीकर, पुतलीडाबर, धमनचीपा, तेतरिया के सैंकड़ो ग्रामीण मौजूद थे।फोटो29दुमका-208,