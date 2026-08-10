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Dumka News: तेतरीडंगाल में ग्रामीण सामुदायिक पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: तेतरीडंगाल में ग्रामीण सामुदायिक पुस्तकालय का हुआ उद्घाटनतेतरीडंगाल में ग्रामीण सामुदायिक पुस्तकालय का हुआ उद्घाटनतेतरीडंगाल में ग्रामीण सामुदायिक पुस

Dumka News: तेतरीडंगाल में ग्रामीण सामुदायिक पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन

Dumka News: जामा प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को जामा प्रखंड के चिगलपहाड़ी पंचायत अंतर्गत तेतरीडंगाल गांव स्थित कला संस्कृति सामुदायिक भवन में परगना शाम टुडू ग्रामीण सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन गांव की प्रधान लीलमुनी हांसदा एवं अन्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पुस्तकालय परिसर में अतिथियों द्वारा पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संताल परगना कॉलेज, दुमका के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. यदुवंश प्रणय, लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप, मुखिया बिमला किस्कू, ग्राम प्रधान लीलमुनी हांसदा एवं नायकी शैलेंद्र सोरेन उपस्थित थे।

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पुस्तकालय के लाभ

मुख्य अतिथि डॉ. यदुवंश प्रणय ने कहा कि पुस्तकालय खुलने से गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और उनमें पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के साथ पुस्तकालय में भी अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनकर उच्च शिक्षा के लिए बड़े विश्वविद्यालयों में जा सकते हैं। लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप ने कहा कि सामुदायिक पुस्तकालय बच्चों और युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करने के साथ उन्हें अपने सपने पूरा करने में मदद करेगा। यहां समय-समय पर मार्गदर्शन सत्र और करियर काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को नशे और अंधविश्वास से दूर रखने तथा उच्च शिक्षा के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाएगा।

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सामुदायिक प्रयास

मुखिया बिमला किस्कू ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य और अधिकार को प्राप्त कर सकता है। बतादें कि अजय कच्छप, अमित खलखो, जयंत हेम्ब्रम और डॉ. यदुवंश प्रणय सहित कई लोगों ने किताबें, रैक, खेल सामग्री एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग किया। वहीं मंजीत कच्छप, विनय कच्छप, प्रकाश कच्छप, बांधना कच्छप, राकेश सोरेन और सेवन मुर्मू ने स्टडी टेबल, कुर्सी, किताबें, रैक व पाठ्य सामग्री की व्यवस्था में सहयोग किया। शेष व्यवस्था ग्रामीणों ने आपसी सहयोग एवं चंदा एकत्र कर की। मौके पर रबीन्द्र सोरेन, रघुनाथ टुडू, बाबूलाल कोल, दिलीप टुडू, जगन हांसदा, महादेव किस्कू, पुष्पांजलि हांसदा, उषा किस्कू, सुहानी हेम्ब्रम, वीणा सोरेन, सोमालाल हांसदा और दर्शन मरांडी सहित ग्रामीण मौजूद थे।

फोटो-9दुमका-64,कैप्सन-पुस्तकालय खुलने के बाद उत्साहित ग्रामीण व गणमान्य

सामुदायिक पुस्तकालय से संबंधित सामान्य प्रश्न

यह पुस्तकालय कहाँ खोला गया है?
यह पुस्तकालय जामा प्रखंड के चिगलपहाड़ी पंचायत अंतर्गत तेतरीडंगाल गांव में खोला गया है।
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