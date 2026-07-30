Dumka News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मलेरिया फीवर सर्वे
Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मलेरिया फीवर सर्वेस्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मलेरिया फीवर सर्वेस्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया
Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। गोपीकांदर प्रखंड अंतर्गत जाडोपानी गांव में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत विशेष मलेरिया फीवर सर्वे किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार से पीड़ित एवं संभावित मलेरिया रोगियों की पहचान कर समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित करना तथा मलेरिया के संक्रमण को रोकना है। फीवर सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई तथा बुखार से संबंधित लक्षणों की जांच की गई। इस दौरान कुल 23 लोगों का रक्त नमूना लेकर मलेरिया की जांच की गई। जांच के उपरांत सभी 23 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई तथा किसी भी व्यक्ति में मलेरिया संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को मलेरिया के लक्षण, बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया गया कि बुखार, ठंड लगना, कंपकंपी, सिरदर्द अथवा शरीर में कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर इसे नजर अंदाज न करें और तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मलेरिया की जांच कराएं। टीम द्वारा ग्रामीणों को मच्छरदानी का नियमित रूप से उपयोग करने, घर एवं आसपास पानी जमा नहीं होने देने तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के लिए भी जागरूक किया गया।
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