Dumka News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मलेरिया फीवर सर्वे

Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। गोपीकांदर प्रखंड अंतर्गत जाडोपानी गांव में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत विशेष मलेरिया फीवर सर्वे किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार से पीड़ित एवं संभावित मलेरिया रोगियों की पहचान कर समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित करना तथा मलेरिया के संक्रमण को रोकना है। फीवर सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई तथा बुखार से संबंधित लक्षणों की जांच की गई। इस दौरान कुल 23 लोगों का रक्त नमूना लेकर मलेरिया की जांच की गई। जांच के उपरांत सभी 23 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई तथा किसी भी व्यक्ति में मलेरिया संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।