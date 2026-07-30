Dumka News: 200 छात्राओं की हुई स्वास्थ्य जांच
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि। 200 छात्राओं की हुई स्वास्थ्य जांच200 छात्राओं की हुई स्वास्थ्य जांच200 छात्राओं की हुई स्वास्थ्य जांच200 छात्राओं की हुई स्वास्थ्य जांच
Dumka News: मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से बुधवार को मेडिकल टीम बनाकर पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मसलिया में स्कूली छात्राओं का स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित चिकित्सक डॉ विकास कुमार ने अपने टीम के कर्मियों के साथ विद्यालय के कुल 200 छात्राओं का स्वास्थ्य जांच की। जिसमें 75 छात्राओं में मौसम बदलने के साथ होने वाली बीमारियों का लक्ष्मण पाया गया। अधिकांश बच्चे सर्दी, खासी, बुखार, आंखों की समस्या के दस्त की समस्या पाई गई। उपरोक्त सभी छात्राओं को सही उपचार के पश्चात दवाई उपलब्ध कराई गई। वहीं 125 छात्राओं का खून की जांच की गई।
मौके पर चिकित्सक विकास कुमार ने उपस्थित बच्चों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य रहने की कई प्रकार की सलाह दी। कहा कि ताजा भोजन, गर्म पानी, हरी सब्जियों सहित साफ-सफाई पर ध्यान देने को कहा। मौके पर टीम में फार्मासिस्ट मनीष कुमार, एएनएम किरण कुमारी उपस्थित थे।फोटो-29दुमका-222, कैप्सन-मसलिया में छात्रों की स्वास्थ्य जांच करते डॉ विकास कुमार।
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