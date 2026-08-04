Dumka News: नए ओवरब्रिज पर गड्ढों से कांवरियों की बढ़ी परेशानी, हादसे का खतरा

Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला को लेकर सरकार और प्रशासन श्रद्धालुओं एवं कांवरियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं, ताकि किसी भी डाक बम को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद हंसडीहा-दुमका मार्ग पर रामगढ़ मोड़ स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर सड़क की बदहाल स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर सड़क पर कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे कांवरियों और अन्य यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि उक्त ओवरब्रिज का निर्माण हुए अभी दो माह भी पूरे नहीं हुए हैं और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

सड़क स्थिति का असर

श्रद्धालुओं का कहना है कि रात के समय समस्या और गंभीर हो जाती है। कम रोशनी के कारण वाहन चालक गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाते और कई वाहन सीधे गड्ढों में उतर जाते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। वहीं प्रशासन द्वारा हाईवे किनारे सौंदर्यीकरण एवं पेंटिंग का कार्य कराया गया है, लेकिन सड़क पर बने डिवाइडरों और स्पीड ब्रेकरों के पास चेतावनी संकेत या रिफ्लेक्टिव मार्किंग नहीं की गई है। श्रावणी मेले के दौरान इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों कांवरियों और वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से अविलंब गड्ढों की मरम्मत कराने तथा डिवाइडर व ब्रेकरों पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग लगाने की मांग की है, ताकि संभावित हादसों को रोका जा sake।