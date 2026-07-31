Dumka News: हंसडीहा चौक के चारों ओर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से हंसडीहा में गुरुवार को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान हंसडीहा चौक से जुड़े चारों प्रमुख मार्गों पर चलाया गया, जहां सड़क किनारे किए गए कई अस्थायी अतिक्रमणों को बुलडोजर द्वारा हटवाया गया। खराब मौसम के कारण कुछ अतिक्रमणकारियों को शुक्रवार सुबह तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का अंतिम अवसर दिया गया है। अभियान का नेतृत्व अंचलाधिकारी सह बीडीओ राहुल कुमार सानू एवं हंसडीहा थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। अभियान के दौरान सीओ राहुल कुमार सानू ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

सड़क और सरकारी नालों पर किए गए अतिक्रमण से आवागमन बाधित हो रहा है, उन्होंने दुकानदारों एवं अतिक्रमणकारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जनहित और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता सीओ ने सड़क किनारे बने सरकारी नालों पर कब्जा किए लोगों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार नालों को खाली छोड़कर अपनी दुकानें संचालित करें। हंसडीहा बस स्टॉप पर लगने वाली बसों को चौक से हटकर निर्धारित स्थान पर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने तथा ऑटो चालकों को चौक के बीच वाहन पार्क नहीं करने का निर्देश दिया गया।शुक्रवार सुबह तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर चलेगा बुलडोजर : वहीं थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शुक्रवार सुबह तक अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकारियों की होगी। अभियान को लेकर स्थानीय लोगों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए इसे मेला और यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने एक गंभीर समस्या की ओर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। लोगों का कहना है कि हंसडीहा-भागलपुर तथा देवघर-गोड्डा मुख्य मार्ग के किनारे बने अधिकांश नाले गाद और कचरे से भर चुके हैं। नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी नालों में बहने के बजाय सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने आशंका जताई कि श्रावणी मेले के दौरान लगातार बारिश होने पर यह समस्या और गंभीर हो सकती है तथा श्रद्धालुओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।