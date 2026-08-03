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Dumka News: दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन ने शुरू किया निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन ने हथियापाथर गांव के पास निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया। इसका उद्घाटन दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने किया। शिविर में ठंडा पानी, विश्राम एवं भोजन की निशुल्क व्यवस्था है।

Dumka News: दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन ने शुरू किया निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन की ओर से हथियापाथर गांव के पास निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है।

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शिविर का उद्घाटन

शिविर का उद्घाटन दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर एसोसिएसन के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि एसोसिएसन का यह सामाजिक कार्य सराहनीय है। सावन में लाखों कांवरिया बाबा धाम जाते हैं, ऐसे में यह सेवा शिविर उन्हें राहत मिलेगी।

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सेवा की व्यवस्था

दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन के सचिव विजय जायसवाल ने बताया कि शिविर में कांवरियों के लिए ठंडा पानी, विश्राम एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए एसोसिएसन द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

शिविर की अवधि

जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन के अध्यक्ष सुजीत मुर्मू ने बताया कि यह शिविर पूरे सावन माह तक 24 घंटे चालू रहेगा। इस अवसर पर जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन के अध्यक्ष सुजीत मुर्मू, कोषाध्यक्ष दिनेश भगत, मनोज कुमार साह, दिनेश कुमार मोदी, माणिक चंद्र माहेश्वरी, आनंद भगत, बिजेन्द्र सिंह, गौरव जलान, सुनील वर्मा, सुबोध भगत, टिंकू भगत, मनोज लायक, गोपाल नाथ, गुड्डू भोलटिया, ललन सिंह, कृष्ण देव सिंह, सुनील सिंह, रितेश गुप्ता, अशोक साह, संतोष भगत सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

FAQs

कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन कौन किया?
दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया।
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