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Dumka News: मसलिया में मंगलवार को होगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: पद्मभूषण स्वर्गीय शिवू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मसलिया में एक प्रखंड स्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर मंगलवार को सुबह 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज और दवा वितरित किया जाएगा।

Dumka News: मसलिया में मंगलवार को होगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

Dumka News: मसलिया , प्रतिनिधि। पद्मभूषण स्वर्गीय शिवू सोरेन के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसलिया में प्रखंड स्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया मंगलवार को पूर्वाह्न 9 बजे किया जाना है। जिसकी तैयारी को लेकर बीडीओ अजफ़र हसनैन ने अपराह्न साढ़े पांच बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुचकर स्वास्थ्य शिविर से संबंधित सभी प्रकार की जायजा लिए। तथा उपस्थित चिकित्सको को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिदित हो कि मंगलवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अन्य राज्य से विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सको द्वारा आंख, दिल की बीमारी, कैंसर, महिला रोग, हड्डी, किडनी सहित गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज एवं परामर्श सहित निशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा।

मौके पर प्रभारी सुनील कुमार सिंह, डॉ उज्ज्वल कुमार पाल, विकास कुमार, बीपीएम इंद्रजीत कुमार उपस्थित थे।

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