Dumka News: बोल बम सेवा समिति ने की निःशुल्क बम सेवा शिविर का शुभारंभ
Dumka News: दुमका जिले के कुर्माहाट में बोल बम सेवा समिति द्वारा निःशुल्क बम सेवा शिविर की शुरुआत की गई। यह शिविर सावन माह भर चलेगा और इसमें पेयजल, नींबू शरबत, भोजन, चिकित्सा और विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। समिति के सदस्यों ने कांवरिया की सुविधाओं के लिए पूरी तरह से सेवा की है।
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। दुमका जिला स्थित बोल बम सेवा समिति ने कुर्माहाट में निःशुल्क बम सेवा शिविर का शुभारंभ किया। जिसका उद्घाटन रंजीता देवी द्वारा किया गया। बोल बम सेवा समिति 1999 से निः शूल्क बम सेवा कर रही हैं। यह कैंप पूरे सावन माह तक रहेगा। जिसमे निः शुल्क पेयजल, नींबू शरबत, भोजन, चिकित्सा एवं विश्राम कि व्यवस्था की गई हैं। प्रत्येक रविवार को डाक बम कि विशेष व्यवस्था की गई हैं। इस कार्य में समिति के सभी सदस्य तन मन से सेवा में लगे हुए हैं, ताकि कांवरिया को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मौके पर समिति के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, सचिव राजेश भालोटिया (राजू), कोषाध्यक्ष श्रवण नरनोली, प्रवक्ता दिलीप शर्मा, विमल अग्रवाल, अजय मेहारिया, अनिल मेहरिया, सतीश कुमार, चंद्रहास तिबड़ेवाल, अमित पाठक, अंजन भालोटिया, प्रेम बजाज, मनोज अग्रवाल, टिंकू मेहरिया, बबलू मोदी, बंटी झुनझुनवाला, मोहित नारनौली, मनोज शर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
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