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Dumka News: फाउंडेशन ने गरीब महिलाओं के बीच बांटे सैकड़ों साड़ियों

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जामा प्रखंड के सरसाबाद पंचायत में मां इंदुमयी फाउंडेशन का गठन किया गया। इस अवसर पर गरीब महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया गया। समिति सदस्य राजीव शर्मा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना है।

Dumka News: फाउंडेशन ने गरीब महिलाओं के बीच बांटे सैकड़ों साड़ियों

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा प्रखंड अंतर्गत सरसाबाद पंचायत के लगवन में रविवार को सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण के उद्देश्य से मां इंदुमयी फाउंडेशन का विधिवत गठन किया गया। फाउंडेशन के गठन अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जरूरतमंद एवं गरीब महिलाओं के बीच सैकड़ों की संख्या में साड़ियों का वितरण किया गया।

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कार्यक्रम में भागीदारी

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और फाउंडेशन की इस पहल की सराहना की। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य राजीव शर्मा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करना है।

सदस्यों की जिम्मेदारियां

कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के विभिन्न पदों पर सदस्यों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। इस अवसर पर मुखिया राजू पूजहर, काजल मुखर्जी, बरनाली मुख़र्जी, अंकुर शर्मा माही कृष्णा, आकाश कुमार, प्रिया मुक़र्जी, अर्णव गोस्वामी, राजू जायसवाल, अन्नू, गुड्डू मुखर्जी, प्रिंस सिंह, मधु मुखर्जी, मनोज, पूजा ब्रजकिशोर जायसवाल, वीरेन मुखर्जी, ललन जायसवाल, अनूप कुमार साह, चंद्रनाथ मुखर्जी, रोबिन मुखर्जी, कंचन, डॉ मानस मुखर्जी, संजय सिंह, पोम्पा मुखर्जी, चोम्पा मुख़र्जी, जोनाकी मुखर्जी, बिनय जायसवाल, बिद्या सागर मुख़र्जी, जय प्रकाश मंडल सहित कई लोगों को फाउंडेशन में विभिन्न पद एवं दायित्व सौंपे गए।

नैतिक प्रश्न

मां इंदुमयी फाउंडेशन का गठन कब किया गया?
यह फाउंडेशन रविवार को गठन किया गया।
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