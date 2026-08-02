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Dumka News: विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: शनिवार को काठीकुंड उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। सीआरपी प्रदीप कुमार साह की उपस्थिति में हुई आम सभा में संजय घोष को अध्यक्ष चुना गया। गुप्त मतदान के आधार पर लाल चंदन कुमार अध्यक्ष और प्रेमलता हंसदा उपाध्यक्ष बनीं। सभी सदस्यों ने विद्यालय के विकास हेतु सहयोग करने का आश्वासन दिया।

Dumka News: विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

Dumka News: प्लस टू उच्च विद्यालय काठीकुंड में शनिवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए प्रखंड द्वारा प्रतिनियोजित सीआरपी प्रदीप कुमार साह के उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम संजय घोष को इस सभा का सभा अध्यक्ष चुना गया, जिनकी अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चयनित सदस्यों को शपथ कराई गई एवं सदस्य गण के तरफ से भी विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु योगदान देने पर सहमति दी गई। गुप्त मतदान के आधार पर लाल चंदन कुमार को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चुना गया एवं प्रेमलता हंसदा निर्विरोध उपाध्यक्ष चुनी गई।

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विद्यालय प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित है। वीरेंद्र पाल, सौतम कुमार नाग, दिलीप लोहार, साइमन हेंब्रम, बसंती हेंब्रम, मार्शिला हेंब्रम, तालाकुड़ी, सोरेन, सुनीता टुडू, मोनिका मरांडी, अनीता देवी, मोनिका कुमारी, बेला देवी, ममता देवी। अंत में सभा अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा की कार्रवाई समाप्त की गई। इस अवसर में प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार पासवान, शिक्षक अखिलेश कुमार त्रिपाठी, शुद्धोजीत चटर्जी, मणिकांत यादव, हेमंत कुमार मंडल, सिमोन मुर्मू, ब्रजकिशोर टुडू, फुलमनी हेंब्रम, फूल कुमारी, कुसुम कुमारी, शिबू हांसदा, सुब्रत कुंडु आदि मौजूद थे।

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