Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dumka News: दुधानी सरूवा के एक गोदाम से एक हजार सीएफटी अवैध लकड़ी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

Dumka News: दुमका में वन विभाग की टीम ने एक गोदाम में छापेमारी कर लगभग एक हजार सीएफटी अवैध लकड़ी जब्त की, जिसकी कीमत करीब दस लाख है। आरोपी महादेव मंडल लंबे समय से लकड़ी का अवैध कारोबार कर रहा था। कार्रवाई के बाद आरोपी फरार हो गया है। आगे की जांच के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

Dumka News: दुधानी सरूवा के एक गोदाम से एक हजार सीएफटी अवैध लकड़ी जब्त

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। वन विभाग की टीम ने सोमवार की शाम शहर के दुधानी सरूवा स्थित तेलीपाड़ा स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर करीब एक हजार सीएफटी अवैध लकड़ी को जब्त किया है। जब्त लकड़ी की कीमत करीब दस लाख के आसपास बताई जा रही है। दरअसल विजयपुर का रहने वाला महादेव मंडल लंबे समय से लकड़ियों का अवैध कारोबार कर रहा था। उसने कारोबार के लिए तेलीपाड़ा में एक बड़ा गोदाम बना रखा था। सोमवार की दोपहर डीएफओ सात्विक व्यास को पता चला कि महादेव के गोदाम में भारी संख्या में अवैध लकड़ी रखी हुई है। उनके कहने पर प्रशिक्षु आइएफएस पुष्कर काले ने टीम के साथ गोदाम पर दबिश दी।

पूरे गोदाम में लकड़ी भरी हुई थी। टीम ने करीब एक हजार सीएफटी लकड़ी जब्त कर कार्यालय भेज दिया। टीम ने एक एक चीज की जांच कर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए डीएफओ को सौंपा जाएगा। डीएफओ ने बताया कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी अवैध लकड़ी कारोबारी भाग खड़ा हुआ। मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अवैध लकड़ी का कारोबार दुमका शहर के रसिकपुर सहित कई इलाकों में भी की जा रही है। रात के अंधेरे में अवैध लकड़ी गोदाम में रखा जाता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Dumka Latest News Dumka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।