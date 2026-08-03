Dumka News: बासुकीनाथ के 28 दुकानों की हुई खाद्य सामग्री की जांच,एक्सपायर्ड सामान किए गए नष्ट
Dumka News: जरमुंडी में बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र में फूड सेफ्टी टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। 28 दुकानों के 98 नमूनों की जांच हुई, जिसमें कुछ नमूने फेल पाए गए। एक्सपायर्ड चीकू चिप्स मिलने पर कार्रवाई की गई और रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र में खाद्य पदार्थों और प्रसाद सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर रविवार को फूड सेफ्टी टीम के द्वारा बासुकीनाथ के दर्शनीयाटिकर में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान दल के द्वारा एमएफटीएल द्वारा आन द स्पाट जांच में 28 दुकानों में पेड़ा, तेल, हल्दी, सेव, सब्जी, घुंघनी, दाल के 98 नमूने जांच किए गए। जांच में तेल, हल्दी, घुंघनी के नमूने फेल होने एवं एक्सपायर्ड चीकू चिप्स पाए जाने पर उसे नष्ट कराया गया। वहीं संबंधित कारोबारी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। फूड सेफ्टी पदाधिकारी ने खाद्य कारोबारी को एक्सपायरी तिथि समय समय पर चेक कर प्रतिष्ठान से हटाने, खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखने, साफ सफाई का ध्यान रखने का निर्देश दिया।
इस मौके पर एफएसओ अंजना रानी मिंज, एफएसओ सुबीर रंजन, एफएसओ डेजी नीलिमा तिग्गा एवं जरमुंडी थाना पुलिस बल उपस्थित थे।
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