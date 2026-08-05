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Dumka News: चाट दुकान में छोले और दही के नमूने फेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जरमुंडी में बासुकीनाथ श्रावणी मेला के दौरान, खाद्य सुरक्षा दल ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। 12 दुकानों से 38 नमूने लिए गए, जिनमें से 6 किलो छोला और 3 किलो दही मानकों पर खरे नहीं उतरे और नष्ट कर दिए गए। दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

Dumka News: चाट दुकान में छोले और दही के नमूने फेल

Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र में खाद्य सामग्री और प्रसाद सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा दल के द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान दल के द्वारा गोदाम मिड, नागनाथ चौक, काली मंदिर चौक स्थित चाट और गुपचुप की दुकानों सहित होटल, रेस्टोरेंट, मारवाड़ी बासा में खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस दौरान दल के द्वारा एमएफटीएल द्वारा आन द स्पाट जांच में 12 दुकानों में दही, पनीर, हल्दी, सेव, छोला, सब्जी, घुंघनी, दाल के 38 नमूने जांच किए गए। जांच में छह किलो छोला, तीन किलो दही के नमूने फेल होने पर उसे नष्ट कराया गया।

वहीं संबंधित कारोबारी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। फूड सेफ्टी पदाधिकारी ने खाद्य कारोबारी को एक्सपायरी तिथि समय समय पर चेक कर प्रतिष्ठान से हटाने, खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखने, साफ सफाई का ध्यान रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर एफएसओ अंजना रानी मिंज, एफएसओ सुबीर रंजन, एफएसओ डेजी नीलिमा तिग्गा, पंकज, सुधांशु, लैब अटेंडेंट एवं जरमुंडी थाना पुलिस बल उपस्थित थे।

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