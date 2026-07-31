Dumka News: बासुकीनाथ श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी
Dumka News: राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच अभियान चल रहा है। जांच में 55 खाद्य नमूनों की ऑनलाइन जांच की गई, जिसमें से 13 किलोग्राम पेड़ा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर नष्ट किया गया।
Dumka News: जरमुंडी, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जरमुंडी से बासुकीनाथ के नागनाथ चौक तक विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान संचालित किया गया।
खाद्य सुरक्षा जांच
अभियान के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से 26 प्रतिष्ठानों से पेड़ा, हल्दी, सेव, सब्जी एवं दाल सहित कुल 55 खाद्य नमूनों की ऑन-द-स्पॉट जांच की गई। जिसमें निरीक्षण के दौरान लगभग 13 किलोग्राम पेड़ा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे तत्काल नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सामग्री को सदैव ढककर रखने, स्वच्छता बनाए रखने, साफ-सुथरे बर्तनों का उपयोग करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य सुरक्षा
उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज, सुबीर रंजन, डेजी नीलिमा तिग्गा सहित खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एवं जरमुंडी थाना की पुलिस बल मौजूद रही।
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