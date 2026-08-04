Dumka News: एफसी पाकुड़िया ने जीती नेताजी जगन्नाथ राय फुटबॉल चैंपियनशिप
Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। नेताजी जगरनाथ राय फुटबॉल चैंपियनसीप प्रतियोगिता गोपीकांदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरगाड़िया गांव में सोमवार को संपन्न हुई
Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। नेताजी जगरनाथ राय फुटबॉल चैंपियनसीप प्रतियोगिता गोपीकांदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरगाड़िया गांव में सोमवार को संपन्न हुई। फाइनल खेल एफसी पाकुड़िया फुटबॉल टीम ने जाहिर पड़ा लखीबाद फुटबॉल टीम को ट्राइवेकर के सहारे 3-2 गोल से हराकर बीस हजार रुपए का खिताब जीत लिया। उपविजेता टीम को पंद्रह हजार रुपए से संतोष करना पड़ा। सेमी फाइनल में आजाद स्पॉटिंग क्लब लतार टोला फुटबॉल टीम एवं एफ सी पिपरा फुटबॉल टीम को पांच-पांच हजार रुपए से संतोष करना पड़ा। पुरस्कार वितरण समारोह में जिप सदस्य निशा सबनम हांसदा के द्वारा प्रथम एवं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष संतोष मरांडी के हाथों द्वितीय पुरस्कार का वितरण किया गया।
इस अवसर पर खेल संपन्न कराने में क्लब अध्यक्ष शंकर राय, सचिव विनोद राय, कोषाध्यक्ष लीलू मरांडी मुखिया संगीता मुर्मू, शिक्षक अनिल मरांडी, प्रखंड सचिव सुलेमान हांसदा, ग्राम प्रधान रंगा मनोज मरांडी सहित कई गण मान्य लोग मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।