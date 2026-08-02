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Dumka News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जामा थाना क्षेत्र के कैराबनी-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर शनिवार शाम एक सड़क दुर्घटना में युवक विष्णु राय की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Dumka News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा थाना क्षेत्र के कैराबनी-बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर सिमरा स्थित नमन लाइन होटल के समीप शनिवार देर शाम सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान विष्णु राय के रूप में हुई है। वह जरमुंडी थाना क्षेत्र के मंडलडीह गांव का निवासी था। बताया जाता है कि वह कैराबनी से बासुकीनाथ की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना की सूचना मिलते ही जामा थाना के एएसआई मधुसूदन राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है

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