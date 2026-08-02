Dumka News: टोटो और पिकअप की टक्कर में टोटो चालक की मौत, एक घायल
Dumka News: जामा थाना क्षेत्र में लकड़जोरिया-कमारदुधानी मुख्य मार्ग पर विजयबांध के पास टोटो और पिकअप के बीच टक्कर हुई। टोटो चालक विच्छु मिर्धा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक यात्री घायल है। घटना की सूचना पर जामा थाना पुलिस जांच कर रही है और फरार पिकअप चालक की तलाश जारी है।
Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत लकड़जोरिया-कमारदुधानी दुमका मुख्य मार्ग पर रविवार को विजयबांध के समीप टोटो और पिकअप वाहन की आमने-सामने हुई टक्कर में टोटो चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि टोटो पर सवार एक यात्री घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चिकनियां पंचायत के लखनपुर गांव निवासी विच्छु मिर्धा अपने टोटो से सवारी लेकर दुमका जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक पिकअप वाहन ने विजयबांध के पास टोटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर पालाजोरी की ओर फरार हो गया। हादसे में टोटो चालक विच्छु मिर्धा तथा टोटो पर सवार यात्री घायल हो गए।
स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना जामा थाना पुलिस को दी। वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए दुमका भेजा गया, जहां उपचार के दौरान टोटो चालक विच्छु मिर्धा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर जामा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा फरार पिकअप वाहन की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।