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Dumka News: टोटो और पिकअप की टक्कर में टोटो चालक की मौत, एक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जामा थाना क्षेत्र में रविवार को टोटो और पिकअप के बीच टक्कर हुई, जिसमें टोटो चालक की मौत हो गई। 66 वर्षीय विच्छु मिर्धा इलाज के दौरान मृत घोषित किए गए। दुर्घटना में एक यात्री घायल हुआ है। पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश कर रही है।

टोटो और पिकअप की टक्कर में टोटो चालक की मौत, एक घायल
टोटो और पिकअप की टक्कर में टोटो चालक की मौत, एक घायल

Dumka News: जामा, प्रतिनिधि। जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत लकड़जोरिया-कमारदुधानी दुमका मुख्य मार्ग पर रविवार को विजयबांध के समीप टोटो और पिकअप वाहन के बीच आमने-सामने टक्कर में टोटो चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि टोटो पर सवार एक यात्री घायल हो गया है। घटना के बाद परिजन जीवित होने की आस में टोटो चालक को इलाज के लिए दुमका के फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए,पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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घटनास्थल का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार चिकनियां पंचायत के लखनपुर गांव निवासी 66 वर्षीय विच्छु मिर्धा अपने टोटो से सवारी लेकर दुमका जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वाहन ने विजयबांध के पास टोटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर पालाजोरी की ओर फरार हो गया। हादसे में टोटो चालक विच्छु मिर्धा तथा टोटो पर सवार यात्री घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना जामा थाना पुलिस को दी। वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए दुमका भेजा गया, जहां उपचार के दौरान टोटो चालक विच्छु मिर्धा की मौत हो गई।

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पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने पर जामा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा फरार पिकअप वाहन की तलाश की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में किसकी मौत हुई?
दुर्घटना में टोटो चालक विच्छु मिर्धा की मौत हुई।
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