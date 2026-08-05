Dumka News: बारिश नहीं होने से नहीं हो रही धान की खेती
Dumka News: मसलिया प्रखंड क्षेत्र में वर्षा की कमी से धान की खेती गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि निचले खेतों में सीमित जल संसाधनों का उपयोग किया गया है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र सूख रहे हैं। महंगे बीजों के बावजूद फसलें नष्ट होने के कगार पर हैं। सरकार से बोरवेल की सुविधा की मांग की है।
Dumka News: दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र में बारिश नहीं होने से धान की खेती प्रभावित हो रही है। किसान शिवशंकर सिंह, रामू सिंह, जलधर सिंह, सूरज सिंह, संजय सिंह सहित अन्य किसानों ने बताया कि निचले भाग के खेतों में नहर, जोरिया और तालाब से मशीन लगाकर किसी तरह रोपाई की गई है। लेकिन ऊपरी भाग के खेत पानी के अभाव में जुताई के बाद सूख रहे हैं। धान का बिचड़ा बिना पानी के सूख रहा है। महंगे दर पर उन्नत बीज खरीदकर ट्रैक्टर से जुताई कर बोए गए थे, जो अब नष्ट होने के कगार पर हैं। मनरेगा से बने अधिकांश डोभा और तालाब भी खाली पड़े हैं।
किसानों ने कहा कि यहां के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है और धान मुख्य फसल है। यदि सरकार पश्चिम बंगाल, हरियाणा की तरह खेतों में बोरवेल और डीप बोरिंग की सुविधा देती, तो किसानों का समय और पैसा बर्बाद नहीं होता।
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