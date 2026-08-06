Dumka News: निर्धारित मूल्य से महंगा खाद बेचने का आरोप किसानों ने जताया विरोध

Dumka News: हंसडीहा, प्रतिनिधि।चिलरा गांव के एक दर्जन युवक किसानों ने स्थानीय सरैयाहाट चौक बाजार के लगभग सभी खाद विक्रेताओं पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि अधिक कीमत वसूले जाने से खेती की लागत बढ़ रही है और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी (डीएचओ) सरैयाहाट पहुंचे और संबंधित खाद दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों एवं दुकानदारों से पूछताछ की तथा बिक्री से जुड़े आवश्यक अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान डीएपी एवं यूरिया खाद के नमूने भी संग्रहित किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।

जांच रिपोर्ट से खाद की गुणवत्ता एवं उसकी वास्तविकता का पता चलेगा। डीएचओ ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों से सरकारी निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक किसान को खाद बिक्री के बाद अनिवार्य रूप से रसीद (पर्ची) उपलब्ध कराई जाए।निरीक्षण के दौरान कई किसानों ने डीएचओ की मौजूदगी में निर्धारित सरकारी दर पर खाद की खरीदारी भी की। वहीं संबंधित दुकानदार ने किसानों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही की जा रही है और किसी भी किसान से अतिरिक्त राशि नहीं ली गई है। डीएचओ ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। यदि जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचने या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।