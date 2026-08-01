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Dumka News: सेवानिवृत्ति पर शिक्षक का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: जामा, प्रतिनिधि।सेवानिवृत्ति पर शिक्षक का विदाई सम्मान समारोह का आयोजनसेवानिवृत्ति पर शिक्षक का विदाई सम्मान समारोह का आयोजनसेवानिवृत्ति पर शिक्षक का

Dumka News: सेवानिवृत्ति पर शिक्षक का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन

Dumka News: जामा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोलहड़िया में शुक्रवार को विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ब्रजकिशोर ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय परिवार, छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों ने उनके दीर्घ सेवाकाल को याद करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से ब्रजकिशोर ठाकुर को अंगवस्त्र, डायरी, कलम, भागवत गीता एवं छाता भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विद्यालय में 22 वर्षों तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा की। इस दौरान उन्हें शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग एवं स्नेह मिला, जिसे वे जीवनभर नहीं भूल पाएंगे।

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विदाई समारोह के दौरान विद्यालय का वातावरण भावुक हो गया। अपने प्रिय शिक्षक से बिछड़ने के क्षण में कई छात्र-छात्राओं की आंखें नम हो गईं और कुछ बच्चे भावुक होकर रो पड़े। इस दृश्य ने समारोह को बेहद मार्मिक बना दिया। मौके पर प्रधानाध्यापक बुधन सोरेन, शिक्षक तेजनारायण राय, रविन्द्रनाथ मंडल, शिक्षिका काकोली मंडल, शिक्षक जय कुमार, संयोजिका सहित छात्र-छात्राएं एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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