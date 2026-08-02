Dumka News: बैंक कर्मी गणेश राय की सेवानिवृत को लेकर दी गई विदाई
Dumka News: मसलिया एसबीआई में शनिवार को बैंक कर्मी गणेश राय के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। शाखा प्रबंधक अरुण कुमार और अन्य बैंक कर्मियों ने गणेश राय को सम्मानित किया। गणेश ने 44 वर्षों तक ईमानदारी से सेवा की और उसे कई उपहार भी दिए गए।
Dumka News: मसलिया एसबीआई के प्रांगण में शनिवार को बैंक कर्मी गणेश राय के सेवानिवृत्त को लेकर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक अरुण कुमार सहित उपस्थित सभी बैंक कर्मी, अतिथि अनंत कुमार नंदी, नारायण चंद महतो आदि ने सेवानिवृत्त बैंक कर्मी गणेश राय एवं उनके पत्नी को शॉल देकर ,माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इसके अलावे गणेश राय को दैनिक उपयोग की सभी सामग्री शॉल, टोली बैग, छाता सहित उपस्थित अतिथियों ने कई प्रकार का उपहार दिया। मौके पर शाखा प्रबंधक अरुण कुमार ने बताया कि बैंक कर्मी गणेश राय अपने कार्य के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान थे।
वे अत्यंत मृदुभाषी एवं सरल व्यक्तित्व के धनी थे। वे सभी बैंक कर्मियों एवं ग्राहकों के साथ अपने अच्छे संबंध के लिए जाने जाते थे। इधर सेवानिवृत्त बैंक कर्मी गणेश राय ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने अपने जीवन का 44 वर्ष मसलिया एसबीआई शाखा में ईमानदारी पूर्वक सेवा दी। मैने 17 रुपये दैनिक मानदेय पर अपना कार्य शुरू किया था। कार्यक्रम में बैंक कर्मी मनीष कुमार, स्वपन मुर्मू, पूजा लायक, संतोष कुमार, मलय यादव, गौरा भंडारी, धनंजय नंदी, निपिन दत्ता सहित अनेक उपभोक्ता उपस्थित थे।फोटो संख्या-17-बैंक कर्मी गणेश राय को सम्मानित करते बैंक कर्मी एवं उपभोक्ता
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