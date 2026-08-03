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Dumka News: पारिवारिक विवाद में मारपीट,पति सहित तीन जख्मी,थाने से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: गोपीकांदर थाना क्षेत्र के ओरमो गांव में रविवार सुबह पारिवारिक विवाद में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में पति नरेश मरांडी और उसकी दोनों पत्नियां शामिल हैं। ग्रामीणों द्वारा बीच-बچाव कराकर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में तीनों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया।

Dumka News: पारिवारिक विवाद में मारपीट,पति सहित तीन जख्मी,थाने से शिकायत

Dumka News: गोपीकांदर, प्रतिनिधि। गोपीकांदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरमो गांव में रविवार सुबह पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में पति सहित दोनों पत्नियां घायल हो गईं। घायलों में 40 वर्षीय नरेश मरांडी, पहली पत्नी 39 वर्षीय बहामती हेंब्रम और दूसरी पत्नी 38 वर्षीय मार्शिला मुर्मू शामिल है। ग्रामीणों के अनुसार इन तीनों के बीच अक्सर विवाद होते रहता है। रविवार को सुबह में किसी बात को लेकर अचानक आपसी विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट हो गई। मारपीट में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीकांदर में भर्ती कराया।

इलाज के बाद तीनों ने गोपीकांदर थाना पहुंचकर एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है।

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