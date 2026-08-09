Dumka News: टेंट सिटी में श्रद्धालुओं से मिले उपायुक्त, स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं से मिले उपायुक्त, स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्थाओं का लिया जायजाटेंट सिटी में श्रद्धालुओं से मिले उपायुक्त, स
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बासुकीनाथ स्थित टेंट सिटी पहुंचकर वहां ठहरे श्रद्धालुओं से बातचीत की और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से आवासन, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने श्रद्धालुओं से उनकी सुविधाओं एवं अनुभव के बारे में भी बातचीत की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत उपायुक्त ने मेला क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति तथा दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दवाओं की जांच करते हुए निर्देश दिया कि स्वास्थ्य शिविर में श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके।
स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण
उपायुक्त ने स्वास्थ्यकर्मियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आवश्यकता पर त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेला अवधि में श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
फोटो संख्या-18-रुट लाइन निरीक्षण करते उपायुक्त अभिजीत सिन्हा
फोटो संख्या-19-निरीक्षण के दौरान कांवरियों का हाल पूछते उपायुक्त
सामान्य प्रश्न
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