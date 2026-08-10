Dumka News: आदिवासी बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में मिले: डॉ एनके बास्की
Dumka News: -जरमुंडी में विश्व आदिवासी दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गयाआदिवासी बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में मिले: डॉ एनके बास्की
Dumka News: आदिवासी बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में मिले: डॉ एनके बास्की
विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन
-जरमुंडी में विश्व आदिवासी दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया
जरमुंडी प्रतिनिधि
जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में रविवार को बैजून टुडू की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जरमुंडी के प्रखंड प्रमुख बसंती टुडू , विशिष्ट अतिथि सोना लाल हेम्ब्रम एवं पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन भगत मौजूद थे। विश्व आदिवास दिवस पर आयोजित यह समारोह मुख्य रूप से आदिवासियों की पहचान, उनका अस्तित्व, अस्मिता, संस्कृति, विरासत, रीति रिवाज, परंपरा व अधिकारों को बचाये रखने के संकल्प के साथ प्रारंभ किया गया। समारोह में शिक्षा और नशा मुक्ति अभियान चला कर आदिवासियों को बचाने और उन्हें मुख्य धारा में अग्रसर करने पर जोर दिया गया।
आदिवासी संस्कृति और विरासत की सुरक्षा
आदिवासी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया गया,ताकि बाहरी लोग आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जा न कर सके। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में मिले। समारोह में किशोरावस्था के बच्चों को नशामुक्त करने का भी बीड़ा उठाने का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर मंच संचालन बाबू राम मुर्मू ने किया। जबकि मौके पर विश्व आदिवासी दिवस समारोह में मुखिया संघ जरमुंडी के दामोदर गृही, शिवराम मुर्मू , शिवलाल सोरेन, मुचरु हेम्ब्रम, नरेश कोल, महालाल सोरेन, मीनु टुडू, अनिता बेसरा, मंशु मरांडी, बलिराम सोरेन , नन्द किशोर बास्की, मुन्ना बास्की, मताल हेम्ब्रम, छोटका मरांडी, सुलेमान मरांडी, शिवलाल सोरेन, मास्टर हेम्ब्रम, शिवलाल किस्कू, शेखर टुडू, कालेश्वर हेम्ब्रम समेत जरमुंडी प्रखंड के अनेकों बुद्धिजीवी ,विभिन्न गांवों के मांझी बाबा, परगना बाबा, गण्यमान्य लेखा होड़ शामिल हुए।
फोटो-9दुमका-60कैप्सन--विश्व आदिवासी दिवस समारोह पर मौजूद गणमान्य अतिथि, मुखिया गण व समाज के प्रबुद्ध लोग
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