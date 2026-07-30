Dumka News: रोड क्रास कर रही 65 वर्षीय वृद्धा बाइक से टकराई, मौत
Dumka News: -शिकारीपाड़ा के अम्बाजोरी गांव के पास हुई यह घटना, घायल महिला को इलाज के लिए पीजेएमसीएच में कराया गया था भर्तीरोड क्रास कर रही 65 वर्षीय वृद्धा बाइक स
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।शिकारीपाड़ा थाना अन्तर्गत अम्बाजोरा गांव के पास रोड क्रास करने के दौरान एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला को बाइक सवार युवक ने धक्का मार दिया। इस घटना में वृद्ध महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए दुमका के फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार की सुबह में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वृद्ध महिला होपनी मुर्मू खेत में काम कर रही थी। शाम होने के बाद वह पैदल सड़क पार कर घर लौट रही थी। इस दौरान एक बाइक ने तेज गति में होपनी मुर्मू को धक्का मार दिया।
घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जबकि बाइक सवार युवक मौके से भागने में सफल रहा। गंभीर रूप से जख्मी होने पर महिला को उठाकर इलाज के लिए रात में ही दुमका के पीजेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी सुबह में मौत हो गई। नगर थाना की पुलिस ने महिला के परिजनों का फर्द बयान लिया और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस मामले में अज्ञात बाइक सवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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