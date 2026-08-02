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Dumka News: जिला ट्रक ऑनर एसोसिएसन का निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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Dumka News: दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने हथियापाथर में निःशुल्क काँवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया। इसका उद्घाटन परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने किया। शिविर में काँवरियों के लिए ठंडा पानी, विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है, जो लाखों यात्रियों के लिए राहत प्रदान करेगा।

जिला ट्रक ऑनर एसोसिएसन का निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर शुरू
जिला ट्रक ऑनर एसोसिएसन का निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर शुरू

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन द्वारा हथियापाथर में निःशुल्क काँवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन दुमका जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर एसोसिएसन के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।दुमका जिला ट्रक ओनर एसोसिएसन के सचिव विजय जायसवाल ने बताया कि शिविर में काँवरियों के लिए ठंडा पानी, विश्राम एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि एसोसिएसन का यह सामाजिक कार्य सराहनीय है। सावन में लाखों काँवरिया बाबा धाम जाते हैं, ऐसे में यह सेवा शिविर उन्हें बड़ी राहत प्रदान करेगा।

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