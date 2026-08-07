Dumka News: जिला सब जूनियर एथलेटिक्स शुरू
Dumka News: दुमका में रेहंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के तहत सब जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार को हुई। यह प्रतियोगिता 7-8 अगस्त 2026 तक चलेगी, जिसमें 14 और 16 वर्ष के आयु वर्ग के बालक-बालिकाएँ भाग लेंगे। इसका उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को प्लेटफार्म देना और राज्य स्तरीय टीम का चयन करना है।
Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। रेहंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में दुमका जिला सब जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुक्रवार से आउटडोर स्टेडियम, दुमका में शुरू हो गई। यह प्रतियोगिता 7-8 अगस्त 2026 तक सुबह 10 बजे से चलेगी। प्रतियोगिता 14 वर्ष और 16 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए आयोजित की गई है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव श्री मुकेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को मंच देना और राज्य स्तरीय टीम का चयन करना है। सभी खिलाड़ियों को आयु प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
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