Dumka News: तीज मेला कार्निवल पर नृत्य, गीत और नाटिका

Dumka News: दुमका के मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने तीज के अवसर पर भव्य तीज मेला कार्निवल का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन एन.सी.सी. अधिकारियों और सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया। महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तीज का उल्लास मनाया। मेले में विभिन्न स्टॉल और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया गया।

Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा दुमका के द्वारा तीज के पावन अवसर पर तीज मेला कार्निवल का भव्य आयोजन हिम्मत सिंहका धर्मशाला श्री अग्रसेन भवन के सामने किया गया। इस अवसर पर 4 झारखंड गर्ल्स बटालियन एन.सी.सी. के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनिल यादव, एन.सी.सी. अधिकारी लेफ्टिनेंट सुमिता सिंह, दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल की डी.जी.एम कृतिका एवं शाखा की सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। इसके बाद सदस्यों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। महिलाओं ने कृष्ण की दीवानी राधा रानी थीम पर आधारित नृत्य, गीत और नाटिका प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। पूरे परिसर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था।

मेले की सजावट और दिखावे मेले में कपड़ों के कई स्टॉल लगे थे, जिनमें लहरिया साड़ी, बंधेज सूट, चूड़ियां, मेंहदी, ज्वेलरी और पारंपरिक श्रृंगार की सामग्री महिलाओं को खूब भाईं। खाने-पीने के स्टॉल पर घेवर, फेनी, मालपुआ, जलेबी, चाट, गोलगप्पे, राजस्थानी कचौरी और ठंडाई का स्वाद लोगों ने लिया। इस अवसर पर संस्था की संरक्षिका रिंकू मोदी ने कहा कि तीज हमारी संस्कृति की पहचान है। इसके साथ हमने अंगदान जैसे सामाजिक विषय को जोड़कर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है।

सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्सवपूर्ण रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष प्रियंका मावंडिया, सचिव पूजा मोदी, पूर्व अध्यक्ष मानसी मोदी, ऋतु चौधरी, प्रीति भालोटिया, बरखा मित्तल सहित प्रेरणा शाखा की पूरी टीम का योगदान रहा।